Istituito dai padri domenicani di Soriano è giunto alla terza edizione. Due i riconoscimenti: a Concetta Putrino (in memoria) e a Stefania Figliuzzi

È giunto alla terza edizione il Premio della pace e della solidarietà “Santa Caterina da Siena – Soriano Calabro”. Il riconoscimento è stato istituito dai padri domenicani, eredi e custodi del santuario di San Domenico, con «la convinzione di creare un’occasione di riflessione sull’identità e ruolo della donna nella Chiesa e nella società, lontano da stereotipi, pregiudizi e ogni forma di violenza (non solo verbale) con cui viene considerata. Vogliamo proporre tutto ciò – si spiega in una nota -, attraverso la vicenda umana, storica e spirituale di Caterina da Siena (1347-1380), la cui festa celebriamo il 29 aprile: donna del suo tempo, certamente, ma che seppe rompere pregiudizi “di tutti i generi” per affermare valori come la dignità della persona, al di là del sesso, ruolo sociale, condizione economica; la libertà di pensiero e d’azione, nel rispetto della propria identità e vocazione; la difesa della vita come “missione e dono” per gli altri, al servizio della pace e della giustizia. [Continua]

I riconoscimenti di quest’anno, sono stati assegnati: per la sezione “In memoria” a Concetta Putrino “donna Concetta” (1892-1986), laica domenicana, esempio di vita e di carità cristiana; con l’arciprete mons. Domenico Bartone, fra le fautrici del ritorno dei Domenicani nel 1942 a Soriano Calabro; per la sezione “Donne del nostro tempo” all’avvocato Stefania Figliuzzi tra le socie fondatrici e attuale presidente dell’Associazione e del Centro antiviolenza “Attivamente coinvolte onlus” per l’accoglienza e l’assistenza delle donne e dei bambini vittime di violenza. La consegna del premio avverrà in data da stabilirsi.