Una serie di spettacoli originali, per adulti e bambini, quella che si svolgerà a Brattirò, sabato pomeriggio 20 agosto. All’insegna del divertimento con l’arte della recitazione e dell’improvvisazione con protagonisti artisti di strada e teatranti, andrà in scena (piazza Saladino) la VII edizione del festival “Bratiria ‘nta chiazza”. Artefici sono Anna Maria Pugliese e Antony Greco con l’associazione culturale “Le Tarme” grazie alla collaborazione e al contributo della Pro loco di Drapia e dell’amministrazione comunale. Un programma ricco che parte alle 18 con un laboratorio per bambini che ha il fine di educarli alla sostenibilità ambientale (protagonista l’associazione Aicem). A seguire una esperienza yoga per adulti con la maestra Rosalba Romano. Alle 19.30 invece l’originale “Cenesventola”, spettacolo clown aereo (protagonista Elenifera). A seguire lo spettacolo di burattini e marionette “Pinocchio” (con Angelo Gallo e il Teatro Maruca); ed infine alle 22.30 il festival propone una emozionante esperienza, della serie “Artisti allo sbaraglio”. Durante la serata non poteva mancare l’offerta gastronomica e l’esposizione dei mercatini.