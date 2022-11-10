La dirigente Adriana Teti ha approvato un’offerta di preventivo da parte di una ditta del Napoletano dopo aver ravvisato in questi giorni l’urgenza per l’installazione

Sei pensiline per le fermate degli autobus da piazzare sul territorio comunale di Vibo Valentia ad un prezzo di soli 18mila euro. E’ quanto si ricava da una determina a firma della dirigente comunale, Adriana Teti, che con affidamento diretto ha proceduto ad affidare la fornitura delle sei pensiline alla ditta Namiti srl di Vico Equense per un importo di 18.789,22 euro (Iva inclusa). Le pensiline, secondo le intenzioni della dirigente, dovranno servire principalmente per gli studenti che usufruiscono giornalmente degli autobus ma anziché procedere con una normale e regolare gara pubblica, il Comune di Vibo ha preferito richiedere dei preventivi ad alcune ditte che operano nel settore e quello più vantaggioso – stando alla determina della dirigente Adriana Teti – è risultato essere quello della ditta di Vico Equense.



Nessuno, al momento, sa dove verranno esattamente posizionate le sei pensiline fornite dalla ditta, anche in assenza di un Piano dei trasporti. Vero è che sono almeno trenta – e non solo sei – i punti dislocati sull’intero territorio che necessitano di pensiline di cui non si conoscono per ora neppure le dimensioni. La determina adottata dalla dirigente richiama altra determina del 6 ottobre 2022 con la quale è stato affidato alle Ferrovie della Calabria il servizio di trasporto scolastico. “Il tratto stradale dove sono presenti le fermate dell’autobus – evidenzia la dirigente nella determina – sono prive di uno spazio tale da poter garantire la sicurezza stradale” e da qui la necessità di garantire agli utenti fruitori del servizio l’incolumità della sicurezza stradale, rendendosi così “necessario ed urgente” procedere alla fornitura di sei pensiline per le fermate degli autobus. Peccato però che le stesse manchino da molto tempo dall’intero territorio comunale ed alcune forze politiche richiedevano da mesi di intervenire mentre l’urgenza è scattata solo ora e con sole sei pensiline.



Da ricordare che il 29 agosto scorso, l’assessore comunale ai Trasporti, Pasquale Scalamogna, aveva annunciato la ripartenza del servizio di mobilità urbana, assicurando ai vibonesi una efficiente fruizione del bus di trasporto pubblico, che da anni, non essendoci orari e percorsi, gira praticamente a vuoto. Il progetto di Scalamogna prevedeva pure l’installazione delle pensiline nelle principali fermate, ma solo ora la dirigente Adriana Teti ha proceduto con affidamento diretto all’acquisto di sei pensiline. Non resta che attendere per vedere de visu ciò che verrà effettivamente installato e dove. Per il resto la procedura seguita – e “l’urgenza” fatta scattare solo ora – a più di qualcuno ha fatto storcere il naso.

