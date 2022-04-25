Una corona deposta dinanzi al Monumento ai caduti su corso Umberto I. Assenti deputati, senatori e consiglieri regionali del Vibonese

Sono passati 77 dalla liberazione dell’Italia dal nazifascismo e oggi come sempre si è voluto omaggiare gli eroi della resistenza. Una cerimonia sobria, questa mattina di fronte al monumento ai caduti su Corso Umberto I ha reso omaggio a chi combatté per la liberazione della Patria. Presente il viceprefetto, Eugenio Pitaro, accompagnato dal comandante provinciale dei carabinieri di Vibo Valentia, Bruno Capece, che hanno passato in rassegna i reparti dello schieramento d’onore. Quindi, la deposizione di una corona di alloro ai piedi del monumento ai caduti. L’Anpi (Associazione nazionale partigiani d’Italia) ha poi deposto una corona di fiori in memoria di tre partigiani vibonesi: Emilio Sacerdote, Saverio Papandrea e Vinicio Cortese. All’iniziativa dell’Anpi hanno aderito Amnesty International, l’Unicef, il Wwf, Libera, l’Avis di Mileto, Cgil, Cisl, Uil, Usb, Pd, Psi, Azione, + Europa, Gfe, Liberamente Progressisti, DeMa, Prc, Primavera della Calabria. Alle manifestazioni – cerimonia dinanzi al monumento ai caduti e deposizione di fiori in memoria dei tre partigiani – erano assenti tutti i deputati e senatori del Vibonese, nonché i consiglieri regionali. Presente, invece, il sindaco di Vibo Maria Limardo.