Apparso sulla facciata del comando provinciale anche in ricordo di quanti hanno combattuto contro il coronavirus e non sono più fra noi
I vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia hanno voluto festeggiare il 74° anniversario della Repubblica Italiana esponendo il tricolore sulla facciata della sede provinciale. Un gesto attraverso il quale hanno voluto rendere omaggio a tutti coloro che in questo particolare momento hanno combattuto contro il coronavirus, con un pensiero speciale verso tutti coloro che non ce l’hanno fatta e non sono più fra noi.