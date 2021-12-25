Iniziativa solidale in favore degli ospiti delle case di riposo Serena e Betania che hanno ricevuto in dono dall’associazione Valentia un pasto caldo, frutto della sinergia con un ristorante

La pizza quale strumento e gesto di amore più appropriato nei confronti di chi rischia di sentirsi inutile e "scartato" dalla società, a causa dell'età avanzata. Ancor di più nel periodo delle festività natalizie e in epoca di pandemia da Covid-19, quando la solitudine rischia di farsi sentire con maggiore insistenza. Questi, in breve, i contenuti della bella iniziativa solidale promossa a Mileto dall'associazione "Valentia" presieduta da Anthony Lo Bianco. Nella cittadina normanna l'attiva realtà giovanile ha portato direttamente a domicilio pizze al piatto per decine di anziani, cotte a legna e offerte dal noto ristorante "Mary Grace". Beneficiari, in questo caso, gli ospiti delle case di riposo "Betania" e "Serena" attive nella città sede di diocesi. Le pizze sono state consegnate al personale delle due strutture residenziali dallo stesso presidente Lo Bianco, accompagnato dal referente territoriale, nonché rappresentante del Servizio civile per il Comune di Mileto, Nicola Currà, e da altri esponenti della "Valentia".

È questa, solo una delle tante iniziative solidali messe in campo nel corso dell’anno dall’associazione giovanile, a favore delle fasce deboli e più disagiate della popolazione. «In questo modo – sottolinea il presidente Lo Bianco – abbiamo cercato di esprimere in pieno spirito natalizio tutto il nostro affetto e di regalare un sorriso ad alcune decine di anziani, presenti in strutture del territorio di Mileto. Avremmo voluto pranzare e condividere con loro alcuni momenti di sana convivialità, ma purtroppo non è stato possibile a causa delle restrizioni dovute alla pandemia. Un grazie a Roberto e a tutta la squadra della pizzeria Mary Grace, per il pasto caldo donato a una delle categorie più svantaggiate delle società, gli anziani. Aumentano i bisogni, e non contempo aumenta la nostra voglia di lavorare in sinergia con altre realtà positive del territorio, per cercare di dare sollievo alle persone più sfortunate e disagiate di noi».