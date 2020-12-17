Le opere eseguite da alcuni artigiani. Il plauso della Cna che ha inteso così dare un segnale di speranza in occasione del Natale

“Le prossime festività natalizie vedranno uno stravolgimento delle abitudini di ciascuno di noi, costretti dalla fase emergenziale che stiamo vivendo ad un doloroso distanziamento fisico dalle persone care e ad una rinuncia ai momenti di convivialità e di socialità che da sempre caratterizzano il Natale. Se a questo si aggiunge la crisi economica che l’emergenza ha prodotto ed acuito non sarà certo un Natale sereno per molti”. E’ quanto dichiara la Cna Pensionati di Vibo Valentia che ha inteso dare così un segnale di speranza e di leggerezza, ma anche di presenza e di vicinanza. Su impulso del presidente Rosario Contartese è nata l’idea di offrire alla collettività dei lavori eseguiti da artigiani pensionati associati. L’iniziativa è stata accolta favorevolmente dalle diverse amministrazioni locali ed oggi alcuni siti di diversi Comuni della provincia ospitano i lavori ideati e realizzati da artigiani pensionati, come quelli realizzati in legno che adornano le aiuole antistanti il palazzo municipale di Vibo Valentia così come la piazza di Rombiolo, con l’auspicio che possano donare un sorriso a chi sofferma a guardarli, ma anche la certezza della presenza di un’organizzazione da sempre vicina ai suoi iscritti.