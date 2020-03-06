L’evento nazionale si è tenuto a Capo Vaticano nei giorni scorsi. I ragazzi affetti da sindrome di Down hanno servito i giurati e apparecchiato i tavoli

Si è svolto nelle giornate del 2 e 3 marzo scorsi, a Capo Vaticano, il secondo Campionato nazionale “Pizza ai sapori di Calabria” che ha visto tra i suoi protagonisti anche i ragazzi del Club Filadelfia che hanno servito la pizza ai giurati oltre che apparecchiare e sparecchiare i tavoli.



Il Campionato nazionale organizzato da Vincenzo Florio (ambasciatore del Gusto Doc Italy per la Puglia e di Azione contro la fame) in collaborazione con Francesco Fortuna e Irene Malfarà (istruttori di International Pizza Academy per la Calabria) ha visto la partecipazione di oltre 50 pizzaioli provenienti da tutta Italia i quali si sono complimentati per l’ottimo lavoro svolto dai ragazzi. [Continua]



Due giorni in cui i ragazzi Antonio, Barbara, Domenico, Gabriele e Giuseppe, tra integrazione ed inclusione, hanno avuto modo di stabilire relazioni con personale qualificato, contribuendo a migliorare il clima nel luogo di lavoro e allo stesso tempo lavorando sul percorso di crescita e di autonomia personale, su cui si basa il Club dei Ragazzi Filadelfia, trovandosi fuori casa e autogestendosi con il supporto delle operatrici Sabrina Serratore e Debora Mazzotta.

I responsabili del Club Filadelfia, Francesco Conidi e Concetta Rondinelli ringraziano «in modo particolare Francesco Fortuna che ha voluto fortemente la presenza dei ragazzi al campionato nazionale di pizza e il sindaco di Filadelfia Maurizio De Nisi sempre pronto a sostenere fattivamente i ragazzi».



