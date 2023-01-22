La collettiva sarà allestita nella sede del sodalizio. Oltre al giudizio espresso dall’apposita commissione, le opere potranno essere votate anche dai singoli visitatori

Dal 23 gennaio, fino al 28, nel salottino dell’associazione socio-culturale “Vibo Città Antica”, a Vibo Valentia, sarà possibile visitare la collettiva “I sei giorni dell’Arte- premio Andrea Grillo” organizzata dall’associazione. Orario di apertura 17,30-20. Saranno esposte le opere di Rosalba Barbalace, Nicola Camillò, Carlo De Nino, Nicola Giannini, Fatima Paino Catania, Maria Pia Iannazzo, Domenico Virdò. Inoltre, sarà possibile ammirare anche le opere dello scultore Beniamino Giannini. Oltre al giudizio espresso dall’apposita commissione, le opere potranno essere votate anche dai singoli visitatori. Per ogni sezione andrà in finale l’opera che avrà riscosso più voti. La collettiva di domani fa parte di una serie che prevede otto esposizioni in cui saranno selezionate le opere che verranno poi ammesse alla finale prevista per il 23 giugno 2023. L’iniziativa dell’associazione fa seguito all’evento che ha avuto come tema “Corso base di storia di Vibo Valentia”, una serie di lezioni sulla storia della città, l’ultima delle quali , ottava lezione, è stata tenuta venerdì scorso, 20 gennaio, ed ha visto come relatore monsignor Filippo Ramondino e come argomento “L’annuncio del Vangelo e i primi secoli della Chiesa a Vibona”.