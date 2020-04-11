Il dono riservato ai bambini di famiglie bisognose di Ricadi, Gerocarne e di altri comuni. Un pensiero anche per i pazienti di Pediatria e per i neonati dell’ospedale Jazzolino

I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia hanno consegnato, oggi 11 aprile, le colombe solidali dell’Unicef. Le colombe fanno parte di una donazione nazionale di 25.000, effettuata da una rinomata ditta, di cui 300 sono state destinate dal presidente nazionale Francesco Samengo al Comitato Unicef di Vibo Valentia che si è avvalso della collaborazione dei Vigili del Fuoco.



L’obiettivo della collaborazione tra Unicef Italia e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è quello di condividere e realizzare azioni ed iniziative di sensibilizzazione a sostegno dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Le Colombe distribuite dai vigili del fuoco andranno ai bambini facenti parte di famiglie bisognose di alcuni comuni della provincia di Vibo Valentia. In particolare la scelta è ricaduta sul comune di Ricadi che sarà a breve sede di un Distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco e a Gerocarne. [Continua]

Altri comuni della provincia di Vibo Valentia sono stati raggiunti grazie alla distribuzione operata dai Volontari di protezione civile del gruppo di Nicotera Marina. «Un pensiero, in questo momento particolare, i Vigili del fuoco e l’Unicef lo hanno voluto riservare ai piccoli pazienti del reparto pediatria dell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia con un augurio di pronta guarigione, nonché alle mamme ed ai nascituri del reparto Ostetricia dello stesso ospedale in segno di buon auspicio ed augurio per una pronta rinascita».