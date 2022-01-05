Il dolce artigianale è stato regalato al Comune da una nota pasticceria del territorio. La consegna ad opera di volontari

Un panettone per attestare che gli adulti ci sono e non si dimenticano dei più piccoli, nemmeno in un momento così delicato. Un gesto di generosità che va oltre il semplice buon augurio natalizio, ancor di più in epoca di pandemia da Covid-19. Questi, in breve, i contenuti dell’iniziativa solidale proposta in occasione delle festività di fine anno sul territorio comunale di Mileto, in collaborazione con una nota pasticceria di Ionadi. Destinatari del panettone artigianale, prodotto e regalato al Comune da “Il Pasticcino” di Domenico Deodato, gli alunni degli asili e delle scuole elementare e media attivi a Mileto e nelle rispettive frazioni.

A consegnare materialmente il dolce natalizio ai piccoli, un gruppo di volontari del luogo, già presenti e partecipi ad altre iniziative sociali proposte in questo periodo di enorme difficoltà, in cui a livello planetario ci si ritrova costretti a combattere e a cercare di arginare il propagarsi della pandemia da coronavirus. A Palazzo dei normanni, a ricevere un gran numero di prodotti dolciari artigianali, poi distribuiti agli alunni miletesi, c’erano presenti, tra gli altri, il sindaco Salvatore Fortunato Giordano, l’ex vicesindaco Domenico Pontoriero e l’assessore Rosa Alba Gangemi.