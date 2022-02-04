Il maxiprocesso Rinascita Scott diventa una tesi di laurea: citato il format di LaC - Video

Il progetto promosso dalla Fondazione Augurusa vede 25 partecipanti, alcuni provenienti anche dall'estero. Ad aprire la seconda edizione il funzionario Onu Sandei: «Farlo nel cuore della Calabria è una scelta importante e coraggiosa»
Francesco Ranieri racconta il suo rapporto con il grande stilista recentemente scomparso: «Ogni giorno passeggiava lungo via Emilia e corso Colombo parlando con le persone che lo riconoscevano e volevano fotografarsi con lui»
Durante la sessione autunnale i vescovi hanno espresso solidarietà e vicinanza al presule di Locri-Gerace che è stato messo al centro di una bufera sui social. Tra i temi trattati nel corso della riunione, anche il progetto condiviso di formazione dei futuri presbiteri
Oltre trenta giovani tra i 10 e i 16 anni hanno preso parte al progetto promosso dal Gruppo comunale della Prociv. Formazione, escursioni, incontri con le forze dell’ordine e attività pratiche hanno trasformato l’esperienza in una lezione di cittadinanza attiva
L’avviso può strappare un sorriso a chi non frequenta locali pubblici nei centri più piccoli e periferici, ma dietro si cela una tradizione che è diventata talmente oppressiva da costringere gli esercenti a vietare questa ostentazione di rispetto per non perdere clienti
In Calabria e nel Vibonese, la presenza dello stilista a bordo del lussuoso Main, durante l’estate, era ormai consolidata. A Milano verrà allestita la camera ardente mentre i funerali si svolgeranno in forma privata
Il progetto Educational Framework sosterrà per due anni le famiglie in difficoltà con figure specializzate nell’accompagnamento educativo di bambini e ragazzi. L’assessore Scrugli: «Un servizio che favorisce la conciliazione vita-lavoro»