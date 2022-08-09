È il sito che accoglie i migliori interpreti ed insegnanti contrabbassisti della musica classica di tutto il mondo

Il giovane vibonese Andrea Brissa accede al prestigioso “String Virtuoso” per la pubblicazione di un brano da lui stesso arrangiato. “String Virtuoso” è il sito che accoglie i migliori interpreti ed insegnanti contrabbassisti della musica classica di tutto il mondo. Pertanto, il brano arrangiato dal giovane vibonese è stato non solo pubblicato ma inserito nel catalogo della categoria virtuoso per la difficoltà di esecuzione. Nominato direttore artistico dell’Agimus di Catanzaro, il vibonese Andrea Brissa è musicista contrabbassista, perfezionatosi sotto la guida dei più grandi contrabbassisti italiani accedendo alla selezione, già dal 2016, ai corsi di alto perfezionamento presso Stauffer Center for String di Cremona con il maestro Franco Petracchi e confermandosi tutt’ora. [Continua in basso]

«Sono onorato di essere stato nominato direttore artistico dell’Agimus di Catanzaro – ha fatto sapere il musicista -La divulgazione della musica è una tematica a cui tengo molto trovandomi in perfetta sintonia con l’impegno assunto dal presidente Raffaele Silipo e che ringrazio per la fiducia riposta nel mio lavoro. L’Agimus intende avviare un servizio educativo che permette di avvicinarsi, in modo serio ed approfondito, al mondo della musica. In concreto – aggiunge l’interessato – ritengo che con l’Agimus di Catanzaro, potremo svolgere una preziosa funzione di polo della realtà musicale del sud contribuendo alla promozione concertistica e allo sviluppo, ai fini culturali, dell’alfabetizzazione musicale provvedendo all’integrazione dei giovani artisti per fornire un quadro dettagliato, ed esaustivo, della realtà sul quale intervenire. Sicuramente una sfida che ci siamo preposti e dalla quale speriamo possa scaturire un percorso culturale e di interscambio musicale in un territorio anche a vocazione turistica».

In merito al suo arrangiamento del Preludio numero 2 di Bach, Andrea Brissa ha riferito di sentirsi «molto soddisfatto per il riconoscimento da parte di String Virtuoso. Una partitura abbastanza impegnativa di non facile esecuzione; all’interno del brano, da me arrangiato, ho inserito degli elementi nuovi ed appartenenti anche alla musica moderna, una scelta consapevole finalizzata anche con l’obiettivo di avvicinare un pubblico sempre più ampio e variegato. Non posso esimermi dal ringraziare i colleghi Riccardo Baiocco, contrabbassista, ed il pianista Giuseppe Donato che hanno creduto in questo progetto e mi hanno affiancato con distinta professionalità».