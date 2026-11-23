La diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea si arricchisce di quattro nuovi monsignori. Sono don Piero Furci, don Ignazio Toraldo Di Francia, don Pasquale Barone e don Vincenzo Barbieri, sacerdoti che Papa Leone XIV ha voluto ascrivere tra i suoi cappellani come apprezzamento e riconoscimento del servizio svolto alla Chiesa. Il primo presbitero diocesano a cui è stato conferito questo titolo riveste attualmente il ruolo di vicario generale, il secondo di parroco emerito di Tropea, il terzo di parroco emerito di Paravati e presidente della Fondazione “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime”, ispirata alla Serva di Dio Natuzza Evolo, il quarto di parroco emerito di Vallelonga. Alla sacra funzione non è potuto essere presente quest'ultimo a causa dei problemi di salute che lo attanagliano da tempo.

L'annuncio dei nuovi monsignori è stato dato a sorpresa dal vescovo, monsignor Attilio Nostro, al termine della celebrazione eucaristica presieduta nella basilica cattedrale di Mileto per l'ordinazione diaconale di don Emmanuel Giuseppe Colucci Bartone, don Raffaele Monteleone, don Antonio Faga e don Mario Pezzano, quattro giovani provenienti dalle rispettive parrocchie di Soriano Calabro, Maierato, Dinami e Monsoreto di Dinami che, dopo aver svolto il loro percorso formativo presso il Pontificio seminario Regionale “San Pio X” di Catanzaro, hanno condiviso questa tappa fondamentale di avvicinamento al sacerdozio. Alla messa solenne, celebrata dal presule nel giorno della solennità di Cristo Re, hanno partecipato, tra gli altri, il vescovo emerito di San Severo, monsignor Lucio Renna, il rettore del Seminario regionale catanzarese, don Mario Spinocchio, una cinquantina di sacerdoti della diocesi e una folta rappresentanza di fedeli provenienti dalle comunità parrocchiali di origine dei quattro novelli diaconi.