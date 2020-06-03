Il presidente della Repubblica conferisce l’onorificenza al tassista romano che il 28 aprile scorso si è offerto di portare la bambina di tre anni per un controllo oncologico

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito l’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica un primo gruppo di cittadini, che si sono particolarmente distinti nel servizio alla comunità durante l’emergenza del coronavirus. Tra gli insigniti c’è anche Alessandro Bellantoni, tassista romano che, con il proprio taxi, ha fatto una corsa gratis di 1.300 km per portare da Vibo Valentia all’ospedale “Bambin Gesù” di Roma una bambina di tre anni per un controllo oncologico.



Bellantoni ha raccontato di aver conosciuto la famiglia della bimba poiché pure lui ha un altro figlio con disabilità. Il viaggio da Roma a Vibo e rientro all’ospedale Bambin Gesù risale al 28 aprile scorso quando Bellantoni ha accompagnato la bimba e la madre alla visita di controllo. Un gesto apprezzato anche dalla polizia nel corso del viaggio in autostrada.