L'incontro tra assistenti sociali, educatori e responsabili della rete territoriale Preventing per realizzare un programma di integrazione

Un nuovo progetto di inclusione in favore dei minori in condizione di vulnerabilità. Questo il tema di un incontro organizzato a San Gregorio d'Ippona per intercettare il fabbisogno espresso dalla scuola di San Gregorio e la disponibilità del terzo Settore presente sul territorio. Alla riunione, finalizzata alla stipulazione delle linee guida del programma, hanno partecipato: Giancarlo Cutuli (educatore dell'ambito socio assistenziale di Vibo Valentia), Cetta Petea (educatrice della Rete Territoriale di Vibo Valentia), Massimo Barbieri (incaricato per i Servizi sociali) e Giuseppe Cosmano (responsabile della Rete territoriale Preventing).

Il progetto è coordinato da Giancarlo Cutuli e Cetta Petea, in seno al “Preventing mi informo li proteggo” (attivo già da diverso tempo sul territorio). Un’équipe multidisciplinare darà il proprio supporto: Domenica Loiacono (assistente sociale), Caterina Barbieri (psicologa), Vincenzo Caserta (legale) e diversi mediatori linguistico interculturali. Gli attori sociali del Terzo Settore sono «coordinati e uniti ancora una volta al servizio delle fasce più esposte alle sfide della nuova comunità locale. Quest’ultima è sempre più segnata da abilità diverse e ricche di nuovi spunti culturali, molte volte causa di criticità, soprattutto in un territorio come quello di San Gregorio d’Ippona».