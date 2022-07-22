Giovane vibonese proclamata dottoressa in Gestione d’Impresa. Alla cerimonia di laurea presente la professoressa Kristina Chimanskaia, responsabile della sede operativa dell’Ateneo Telematico presso l’ente camerale

Continua la sinergia tra la Camera di Commercio di Vibo Valentia e l’Università Mercatorum nel promuovere crescita culturale, orientamento professionale e qualificazione accademica. Nel complesso camerale, sede operativa territoriale dell’Ateneo Telematico del sistema delle Camere di Commercio d’Italia, si è svolta un’altra seduta di laurea, quella di una giovane vibonese, proclamata dalla commissione, in collegamento da remoto, dottoressa in Gestione d’Impresa. Un traguardo condiviso dall’ente camerale vibonese con la presenza del segretario generale Bruno Calvetta che, nel congratularsi con la neo dottoressa, si è detto particolarmente orgoglioso nel costatare la sua soddisfazione anche per l’affiancamento ricevuto, non mancando di ricordare che «l’Ente, guidato dal commissario Sebastiano Caffo, ha voluto al suo interno un punto di prossimità dell’Università Mercatorum proprio per facilitare informazione, confronto e assistenza su percorsi di studi universitari oltre che tradizionali anche su corsi nuovi e innovativi, particolarmente legati al mondo delle imprese e alla domanda di mercati in rapida evoluzione sia dal punto di vista produttivo che tecnologico e comunicativo».



L’Università Mercatorum, infatti – ha sottolineato il segretario – «è un Ateneo fondato dalle Camere di Commercio e nasce dalle imprese per le imprese per valorizzare capitale umano e lavoro, favorendo l’acquisizione, la riqualificazione e l’aggiornamento delle competenze, che sono il fattore fondamentale per sostenere le transizioni in atto e rafforzare il potenziale di innovazione e di crescita. L’auspicio è che giovani così professionalizzati possano trovare anche nella loro terra opportunità occupazionali adeguate e gratificanti, risultando preziosa risorsa per lo sviluppo e l’economia locale». Alla cerimonia di laurea, per l’Università Mercatorum, era presente la professoressa Kristina Chimanskaia, responsabile della sede operativa dell’Ateneo Telematico alla Camera di Commercio di Vibo.

