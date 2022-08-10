Chiuso il sipario sull’ultima edizione (organizzata dall’associazione Vibers) che ha visto la presenza anche di artisti di caratura nazionale, come Cimini, Alessio Bondì e Comete

Chiuso il sipario sul Bivona Beach Festival. L’ultima edizione ha visto anche numerosi artisti di caratura nazionale, come Cimini, Alessio Bondì e Comete. Non solo tornei sportivi amatoriali, dunque, ma anche intrattenimento per favorire la socialità ed al contempo la voglia di riportare Bivona ai vecchi fasti. «Siamo felicissimi per la partecipazione e l’affetto della gente. Questa edizione del Bivona Beach Festival è stata frutto di molti mesi di lavoro e tutto questo tempo passato a progettare la manifestazione ci ha fatto crescere come associazione e come persone. Sono convinto che tutto questo sia stato notato anche dalla gente che ha frequentato questa intensa quattro giorni. Ne abbiamo avuto prova quando un acquazzone ha messo in discussione la serata finale e molti sono rimasti a sostenerci nel ripristinare la normalità. Invitiamo quelle persone a diventare volontari e partecipare al prossimo Bbf per il quale abbiamo già grandi idee», ha dichiarato Antonio Tocco, presidente dell’associazione Vibers. [Continua in basso]

Dal 2016 il sodalizio è presente sul territorio, ed oggi punta a favorirne la rinascita. Tutto questo grazie soprattutto alle persone che sostengono il progetto e a partner che rendono possibile un evento come il Bivona Beach Festival. Ed allora il ringraziamento è andato a: Frantoio Ventre, Amaro N°5, Gruppo Publiemme, Callipo Volley, Todo Sport, Popilia Resort, Little Italy, Tabaccheria Servelli, Babylandia, La Praia, Franky Jeans, Fiorillo Apicoltura, S Distribuzione, Trony, Nautica Sud, Savadori, Mgd, Vibo Back School, Esso, Don Rocco, Premiata Forneria, Brizzi, Alessandria, Watch Time, Tabacchi Bulzomì, Delizie Vaticane, Nduja Bellantone, Deorum, Di Punta, Partycolari, Cantine Artese e Market Porretta. I media partner sono stati Igers e Calabrialife, mentre quelli tecnici sono stati: Etoile, Hotel 501, Comerci, Zigo Zago, Flexy Score, Mondo Magico, Fm Architect e Asd Tennistavolo Piscopio.



«Menzione speciale – ha aggiunto Antonio Tocco – per il Comune, che ha supportato il progetto ed al quale va il ringraziamento dell’associazione, nello specifico al sindaco Maria Limardo e al suo vice Pasquale Scalamogna, che durante la serata finale hanno premiato alcuni vincitori dei tornei, ed al consigliere delegato a Sport e Turismo, Antonio Schiavello, che ha dimostrato vicinanza all’organizzazione. Prezioso anche il contributo logistico delle Pro Loco di Vibo Marina e di Jonadi. Sono stati quattro giorni intensi, di vera condivisione e di voglia di superare due anni difficili. Il ringraziamento finale da parte di Vibers va a tutti coloro che hanno partecipato agli eventi, trascorrendo intere giornate alla Marinella e sulla spiaggia di Bivona».