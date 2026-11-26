La cultura del rispetto si costruisce fin dai primi anni di vita, attraverso l’educazione, la condivisione e la capacità di riconoscere i bisogni e i diritti degli altri. È il messaggio al centro dell’iniziativa promossa dall’Asilo nido comunale di Vibo Valentia in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Un momento di sensibilizzazione e riflessione che ha visto la partecipazione della referente Palma Moscato e del focal point del Centro d’Ascolto Ariel, centro antiviolenza riconosciuto dalla Regione Calabria, attivo dal 2008 nell’accoglienza, nell’ascolto e nella tutela delle donne vittime di violenza e dei loro figli. Presente anche Maria Trapani, in rappresentanza del Comune di Vibo Valentia.

La violenza non è una questione privata

Nel corso dell’incontro è stata ribadita l’importanza della collaborazione tra istituzioni, servizi educativi e realtà territoriali nella promozione di percorsi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.

«La violenza contro le donne non è una questione privata, ma una responsabilità collettiva che interpella l’intera comunità – si legge nella nota diffusa a margine dell’iniziativa –. Contrastarla significa non lasciare spazio all’indifferenza, rompere il silenzio, garantire protezione a chi subisce abusi e promuovere concrete opportunità di emancipazione e autonomia».

Durante l’incontro sono stati richiamati anche i valori delle Sacre Scritture, attraverso il riferimento alla dignità umana, alla giustizia e alla vicinanza a chi vive situazioni di sofferenza e oppressione.

L’educazione come strumento di prevenzione

La scelta di coinvolgere un servizio educativo per la prima infanzia nasce dalla consapevolezza del ruolo che l’educazione può svolgere nella prevenzione dei comportamenti violenti e prevaricatori.

«È proprio nei primi anni di vita che si pongono le basi per la costruzione delle relazioni, per lo sviluppo dell’empatia e per l’apprendimento del rispetto reciproco. Educare significa anche trasmettere, attraverso gesti, parole ed esperienze quotidiane, che nessuno ha il diritto di prevaricare sull’altro e che ogni persona merita ascolto, rispetto e libertà».

Un percorso che chiama in causa non soltanto le famiglie, ma anche quanti operano nei servizi educativi e nelle istituzioni.

«La prevenzione della violenza passa anche da qui: dalla capacità di costruire, sin dall’infanzia, una cultura in cui il rispetto non sia soltanto un principio da proclamare, ma un valore da vivere».

In conclusione, un ringraziamento è stato rivolto al Centro d’Ascolto Ariel, alla rappresentante dell’amministrazione comunale e a Lucia Luzza, presidente della cooperativa sociale Vibosalus, che gestisce l’asilo nido comunale, per il sostegno alle iniziative di sensibilizzazione.

«Una società libera dalla violenza si costruisce attraverso la consapevolezza, l’educazione e il coraggio di non restare indifferenti».