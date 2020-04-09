Un piccolo gesto di riconoscimento per l’impegno quotidiano delle forze dell’ordine spesso a rischio della loro stessa vita

Numerose mascherine, riutilizzabili sino a dieci volte, sono state donate dall’associazione onlus “La Fenice” ai carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno ed alla polizia del locale Commissariato. La consegna è stata fatta materialmente dall’avvocato Michele Ciconte di Serra San Bruno nelle vesti di socio dell’associazione.

Un piccolo gesto con il quale l’associazione ha semplicemente voluto dire “Grazie” a polizia e carabinieri impegnati nei controlli quotidiani del territorio in un particolare momento di emergenza come quello legato al coronavirus. “Un segno di riconoscimento – fa sapere La Fenice – per tutto cò che fanno quotidianamente le forze dell’ordine soprattutto in momenti difficilisimi come questo, sempre pronti a compiere il proprio dovere incuranti dei pericoli ed a rischio della loro stessa vita”.