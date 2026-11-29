Migliaia di installazioni accendono vicoli e piazze del borgo vibonese. L’inaugurazione, tra musica e spettacoli per i più piccoli, sarà raccontata nella nuova puntata del format, in onda su LaC Tv domenica 29 novembre alle 12.00

A Tropea, nel Vibonese, l’accensione delle luminarie è ormai un appuntamento fisso che inaugura ufficialmente il periodo natalizio. Nei giorni scorsi, il Borgo Incantato ha acceso il centro storico, trasformando vicoli, piazze e palazzi storici in un percorso di luci e installazioni dedicato alle festività.

Migliaia di punti luce hanno illuminato le vie del centro, dove sono comparsi grandi pacchi regalo sospesi, alberi luminosi, Babbo Natale, il trenino e numerose altre installazioni scenografiche, creando un’atmosfera natalizia pensata per residenti e visitatori. Ad animare l’inaugurazione, oltre alla partecipazione dei bambini dell’associazione Il Giardino di Persefone “Uno Zecchino tutto d’oro”, è stata l’esibizione dell’Orchestra di fiati Città di Tropea, che ha accompagnato l’accensione delle luminarie e dato il via ufficiale al calendario delle iniziative natalizie.

Il racconto sarà al centro del nuovo appuntamento con LaC Storie, in onda domenica 29 novembre alle ore 12:00.