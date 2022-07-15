Tutti gli articoli di Società
«La Calabria si appunta al petto un altro dato negativo. È l’unica regione d’Italia che ha visto crescere, nel periodo 2017/2021, il numero delle opere incompiute è passato da 17 a 20 con una crescita del 19%». Lo afferma il segretario generale regionale della Fillea-Cgil, Simone Celebre in relazione ai dati emersi da una elaborazione del Centro Studi Enti Locali basata sui dati trasmessi dalle Regioni al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. «Eppure, in Italia – aggiunge Celebre – il dato è in calo. Infatti, il centro studi Enti Locali ha censito, al 31 dicembre 2021, 379 opere pubbliche incompiute, in calo rispetto alle 443 (-14,4%) della fine del 2020, anno in cui si era già registrata una diminuzione rispetto all’anno precedente». [Continua in basso]
Tra le opere incompiute di competenza delle Regioni e dei Comuni che l’elaborazione ha localizzato 264 si trovano al sud e nelle isole, 20 sono in Calabria. Nell’elenco calabrese ci sono i lavori per il completamento di un teatro nel comune di Siderno, fermi per mancanza di fondi al 38% dell’avanzamento; la realizzazione della tangenziale est di Vibo Valentia, lavori completati al 65% e ora fermi per cause tecniche; la realizzazione di Viale dello Sport e l’adeguamento di via Agricoltura, Via Falese a Castrovillari, lavori fermi rispettivamente al 62,% e al 77% per cause tecniche; la realizzazione del sistema di collettamento fognario e di un nuovo depuratore a Torre di Ruggiero, lavori eseguiti per il 47% e fermi per mancanza di fondi; i lavori di adeguamento della strada panoramica di Rosarno, effettuati per il 31%. Un intervento che, stando all’ultimo quadro economico, vale 30 milioni di euro ed è fermo per problemi legati all’impresa appaltatrice. Per il segretario generale della Fillea Cgil Calabria «tutto questo è inconcepibile. Non è più comprensibile che in una Regione come la nostra, dove tutti i parametri socio-economici sono negativi rispetto a quelli nazionali, tanto da essere considerata la regione più povera d’Europa, opere di rilevanza strategica per lo sviluppo di determinate aree della regione e opere che sono state pensate e progettate per migliorare le condizioni economiche e sociali di quelle popolazioni e che potrebbero avere un grande impatto positivo sulla qualità della vita in quelle zone possano rimanere ferme per mancanza di fondi o per sopraggiunte problematiche di carattere tecnico o amministrativo».
Detto questo, come Fillea-Cgil Calabria, «pur rendendoci conto delle pastoie e delle lungaggini burocratiche, che pur ci sono», il segretario si rivolge «agli Enti finanziatori e agli Enti gestori di queste opere affinché, di concerto, da subito, come è avvenuto in altre regioni d’Italia, si attivino, con appositi incontri istituzionali, per trovare la soluzione per rimuovere le cause di tali ostacoli. Sarebbe davvero una iattura, e questo sarebbe non tollerabile in una regione, la Calabria, affamata di lavoro e di sviluppo, che ingenti risorse già spese per la realizzazione di queste opere andassero perdute, a danno dei calabresi, e ci trovassimo, sparse sul territorio calabrese, cattedrali nel deserto, quali simboli, ancora, dell’incuria e del sottosviluppo».