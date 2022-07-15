La denuncia del segretario Simone Celebre (Fillea-Cgil): «La regione si appunta al petto un altro dato negativo». La cifra complessiva dei lavori fermi emersa da una elaborazione del Centro Studi Enti Locali basata sugli elaborati trasmessi dalle Regioni al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

«La Calabria si appunta al petto un altro dato negativo. È l’unica regione d’Italia che ha visto crescere, nel periodo 2017/2021, il numero delle opere incompiute è passato da 17 a 20 con una crescita del 19%». Lo afferma il segretario generale regionale della Fillea-Cgil, Simone Celebre in relazione ai dati emersi da una elaborazione del Centro Studi Enti Locali basata sui dati trasmessi dalle Regioni al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. «Eppure, in Italia – aggiunge Celebre – il dato è in calo. Infatti, il centro studi Enti Locali ha censito, al 31 dicembre 2021, 379 opere pubbliche incompiute, in calo rispetto alle 443 (-14,4%) della fine del 2020, anno in cui si era già registrata una diminuzione rispetto all’anno precedente». [Continua in basso]

Tra le opere incompiute di competenza delle Regioni e dei Comuni che l’elaborazione ha localizzato 264 si trovano al sud e nelle isole, 20 sono in Calabria. Nell’elenco calabrese ci sono i lavori per il completamento di un teatro nel comune di Siderno, fermi per mancanza di fondi al 38% dell’avanzamento; la realizzazione della tangenziale est di Vibo Valentia, lavori completati al 65% e ora fermi per cause tecniche; la realizzazione di Viale dello Sport e l’adeguamento di via Agricoltura, Via Falese a Castrovillari, lavori fermi rispettivamente al 62,% e al 77% per cause tecniche; la realizzazione del sistema di collettamento fognario e di un nuovo depuratore a Torre di Ruggiero, lavori eseguiti per il 47% e fermi per mancanza di fondi; i lavori di adeguamento della strada panoramica di Rosarno, effettuati per il 31%. Un intervento che, stando all’ultimo quadro economico, vale 30 milioni di euro ed è fermo per problemi legati all’impresa appaltatrice. Per il segretario generale della Fillea Cgil Calabria «tutto questo è inconcepibile. Non è più comprensibile che in una Regione come la nostra, dove tutti i parametri socio-economici sono negativi rispetto a quelli nazionali, tanto da essere considerata la regione più povera d’Europa, opere di rilevanza strategica per lo sviluppo di determinate aree della regione e opere che sono state pensate e progettate per migliorare le condizioni economiche e sociali di quelle popolazioni e che potrebbero avere un grande impatto positivo sulla qualità della vita in quelle zone possano rimanere ferme per mancanza di fondi o per sopraggiunte problematiche di carattere tecnico o amministrativo».

Detto questo, come Fillea-Cgil Calabria, «pur rendendoci conto delle pastoie e delle lungaggini burocratiche, che pur ci sono», il segretario si rivolge «agli Enti finanziatori e agli Enti gestori di queste opere affinché, di concerto, da subito, come è avvenuto in altre regioni d’Italia, si attivino, con appositi incontri istituzionali, per trovare la soluzione per rimuovere le cause di tali ostacoli. Sarebbe davvero una iattura, e questo sarebbe non tollerabile in una regione, la Calabria, affamata di lavoro e di sviluppo, che ingenti risorse già spese per la realizzazione di queste opere andassero perdute, a danno dei calabresi, e ci trovassimo, sparse sul territorio calabrese, cattedrali nel deserto, quali simboli, ancora, dell’incuria e del sottosviluppo».