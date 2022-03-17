Da anni opera l’associazione San Benedetto Abate, un’organizzazione di volontariato nata a Cetraro, per iniziativa di don Ennio Stamile, attualmente referente regionale dell’associazione Libera in Calabria

«C’è una Vibonese che in pochi conoscono, ma riempie il cuore e fa sorridere decine di bambini. Non è in Italia e neppure in Europa. Ma in Africa. A Sakatè città nello stato del Benin. Lì dove da anni opera l’associazione San Benedetto Abate, un’organizzazione di volontariato nata nel 2007 a Cetraro, per iniziativa di don Ennio Stamile, attualmente referente regionale dell’associazione Libera in Calabria». Così un comunicato stampa della società rossoblù. «Lì – prosegue la nota – dove esiste un orfanotrofio che da qualche giorno si è tinto di rossoblù. I colori sociali della Vibonese. La società del patron Pippo Caffo che, accogliendo con entusiasmo l’invito dello stesso Don Ennio Stamile, e grazie al coordinamento di Giuseppe Borrello referente Libera di Vibo Valentia, ha donato kit di abbigliamento ed attrezzature sportive a tutti i bambini e agli educatori presenti. Un festival di emozioni – prosegue il comunicato – e colori quello vissuto dagli stessi all’arrivo del materiale che l’associazione ha distribuito individuando anche gli allenatori che porteranno avanti un percorso di gioco/studio/allenamento con addosso lo scudetto ed i colori della Vibonese».