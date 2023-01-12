Il corso, totalmente gratuito e che si terra nell’aula magna della scuola media, è rivolto a genitori, dirigenti sportivi e tecnici

L’Asd Sant’Onofrio continua il suo percorso nel sociale, quest’anno dedicato alla scuola calcio ed al settore giovanile e scolastico. La prima uscita del 2023 sarà sabato 14 gennaio quando la società del presidente Ciancio aprirà il nuovo anno con l’incontro formativo di “Primo soccorso”, totalmente gratuito rivolto a genitori, dirigenti sportivi e tecnici. Nell’aula magna della scuola media “S. D’Aloe”, alle ore 15:30, grazie alla collaborazione del cardiologo Giuseppe Carullo, prenderà il via il primo di una lunga serie, di incontri formativi che avranno lo scopo di sensibilizzazione i genitori ed i collaboratori sportivi, dirigenti e tecnici, sull’importanza della conoscenza di quelle azioni che permettono di aiutare in situazioni di emergenza una o più persone e garantire una prima assistenza in presenza di situazioni particolari che possono verificarsi durante le attività quotidiane e soprattutto, in quelle sportive. [Continua in basso]

«Ognuno di noi – fa sapere la dirigenza della società sportiva – può essere protagonista del primo soccorso, quindi è fondamentale conoscere le operazioni da svolgere per garantire un’assistenza efficace in attesa dell’arrivo dei sanitari. La giornata prevede gli interventi anche della psicologa Giuseppina Arcella e della nutrizionista, Antonella Tropea, figure di rilievo e di supporto per l’associazione sportiva e per il settore scuola calcio in particolare. Durante la giornata vi sarà la possibilità di fare una donazione spontanea, sarà effettuata una raccolta fondi che verrà impegnata nell’acquisto di attrezzature mediche ed altri dispositivi sanitari».

