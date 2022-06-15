Storica guida della vecchia Ragioneria poi trasformata in una scuola moderna da nuovo millennio. Fu protagonista di una vera e propria transizione intergenerazionale

«Sol chi non lascia eredità di affetti poca gioia ha nell’urna». Richiama Foscolo e ricorda così il compianto preside Domenico D’Agostino la professoressa Giusy Fortuna e gli altri docenti dell’Istituto tecnico economico “Galileo Galilei” di Vibo Valentia. Un messaggio di cordoglio affidato ai social e condiviso dall’attuale dirigente scolastico Genesio Modesti che da D’Agostino raccolse il testimone.

Il preside D’Agostino, un uomo «preparato, moderno, ironico, amico» – così lo ricordano i prof della vecchia “Ragioneria”, trasformatasi ormai in una scuola del nuovo millennio – si è spento stamani. «Ha affrontato i cambiamenti della scuola con energia», rammentano gli insegnanti, specie quelli che con lui hanno condiviso gli anni di una transizione intergenerazionale, ovvero gli anni Novanta, quelli dell’avvento di internet, dei telefoni cellulari.



«Ha gestito le occupazione studentesche con spirito di vicinanza alle istanze dei giovani» mostrando «grandi doti di comunicazione, di cultore del Bello». E poi «pioniere della legalità, ha portato il nostro istituto ad alti livelli, in sedi nazionali e internazionali. Viaggiatore attento dei luoghi, conservava gelosamente cultura e civiltà. Generoso con tutti, pronto ad aiutare gli alunni in difficoltà e non solo. Amante del cibo e della buona tavola goduta come convivialità con gli amici per i quali la, sua casa è stata sempre aperta. Radici alla sua Francavilla, con sguardo rivolto a larghi orizzonti. Grazie amico di tutti», chiosano gli insegnanti».

I funerali si terranno domani pomeriggio alle ore 16.00 nella chiesa della Regina Pacis.