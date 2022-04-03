L’amministrazione comunale fa sua la richiesta avanzata con una comunicazione sottoscritta da cinquanta famiglie residenti nella vicina frazione e gira l’istanza a Italgas Reti Spa

Istanza accolta da parte di Palazzo Luigi Razza. L’amministrazione comunale di Vibo Valentia, guidata dal sindaco Maria Limardo, ha detto sì alla richiesta avanzata da parte dei cittadini di contrada Sant’Andrea a Vibo Marina per l’ampliamento dei lavori di costruzione della rete di distribuzione del gas metano. E, dunque, la giunta del capoluogo ha accolto appieno la suddetta richiesta ed approvato l’apposita delibera affinché le istanze dei cittadini della frazione possano essere al più presto «sottoposte all’attenzione della società Italgas Reti Spa, affinché se ne valuti la fattibilità e opportunità». [Continua in basso]

Nella delibera licenziata dall’esecutivo viene spiegato che proprio «Italgas Reti Spa gestisce, con diritto di esclusiva, il pubblico servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale di Vibo Valentia in forza del contratto del 6 dicembre del 1973» e che il Decreto legislativo del 23 maggio del 2000 (cosiddetto Decreto Letta) «ha sancito l’apertura del mercato del settore della distribuzione del gas metano, prevedendo l’affidamento mediante gara del servizio gas e disponendo la scadenza anticipata ope legis delle relative concessioni, l’attività di distribuzione di gas naturale è inoltre riconosciuta dal succitato Decreto Letta quale “servizio pubblico”». Italgas Reti Spa è tenuta, quindi, a garantire (in base alla normativa vigente) la prosecuzione della «gestione del pubblico servizio, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento».

I lavori approvati a settembre del 2000

In esecuzione, poi, della delibera numero 180 del 29 settembre del 2020, la giunta comunale ha, tra l’altro, approvato l’intervento, trasmesso da codesta società relativo alla “Realizzazione delle opere di estensione della rete a servizio delle località Vibo Marina, Bivona, Porto Salvo e Longobardi”» e preso atto – viene sottolineato sempre nella delibera -, da un lato, che «codesta società realizzerà, a propria esclusiva cura e spese senza alcuna contribuzione pubblica, l’estensione della rete gas metano atta a dotare del servizio pubblico del gas le località Vibo Marina, Bivona, Porto Salvo e Longobardi» e, dall’altro, che «le opere di estensione delle rete di distribuzione gas realizzate dalla Italgas Reti a servizio delle località Vibo Marina, Bivona, Porto Salvo e Longobardi rivestono il carattere di pubblico interesse, che ricadono nella proprietà esclusiva della Italgas Reti e che verranno considerate nella determinazione del valori di rimborso spettante alla società stessa, quale gestore uscente». [Continua in basso]

L’appello dei cittadini di contrada Sant’Andrea

Chiariti i suddetti passaggi di legge e ricordato l’approvazione del progetto dei lavori di ampliamento della rete del gas metano nei territori delle Marinate, l’amministrazione comunale fa quindi presente che a inizio gennaio in Comune «è pervenuta la comunicazione sottoscritta da una delegazione di cinquanta cittadini, dalla quale emergerebbe che l’intera contrada Sant’Andrea di Vibo Marina non è compresa nella progettazione e realizzazione di detti lavori con conseguente esclusione di cinquanta famiglie ivi residenti e/o domiciliati» e che, pertanto, con la medesima nota hanno rivolto «formale richiesta per un sollecito intervento e coinvolgimento dell’Italgas Reti Spa (concessionario e committente dell’opera) al fine di procedere ad una variante progettuale in corso d’opera, per consentire alla rete di giungere e fornire le abitazioni ubicate nell’intera contrada Sant’Andrea, che comporterebbe un’estensione della rete per circa 500 ml».

Ritenuto, pertanto, «opportuno di estendere la possibilità di usufruire del servizio pubblico del gas metano, quale fonte di energia a basso impatto ambientale, ad un numero sempre crescente di utenti», l’esecutivo comunale ha – come anticipato all’inizio – fatta sua, per le motivazioni espresse, la richiesta dei cittadini di contrada Sant’Andrea a Vibo Marina e deciso di sottoporla all’attenzione della società Italgas Reti, affinché «se ne valuti la fattibilità e opportunità».

