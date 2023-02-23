L’annuncio del sindaco Giordano e dell’assessore Ciccone: «Risolta una grave emergenza con fondi ricavati da loculi “scoperti” liberi e non assegnati»

Sono partiti nel cimitero di Mileto i lavori per la costruzione di un edificio destinato ad ospitare nuovi loculi-colombari. In questo modo – così come sottolineano in una nota il sindaco Salvatore Fortunato Giordano e l’assessore al ramo Francesco Ciccone – viene definitivamente risolta «una delle gravi emergenze che l’amministrazione si è trovata sul tappeto appena insediatasi. Da oltre dieci anni – spiegano – i loculi cimiteriali pubblici non erano più disponibili e i cittadini erano costretti a rivolgersi alle Confraternite e ad amici per poter procedere alla tumulazione dei defunti. Nel frattempo anche le Confraternite avevano però quasi esaurito i posti a disposizione, di tal che si era creata una vera e propria emergenza sanitaria».

Nella nota si specifica poi che le risorse per la realizzazione del progetto sono state ricavate dalla vendita di alcuni lotti che l’amministrazione comunale, attraverso lo studio dei vari fascicoli relativi al cimitero, «è riuscita a “scoprire” liberi e non assegnati». Ne è seguito un avviso pubblico che ha dato il via alla procedura di assegnazione ai richiedenti dei lotti, di cui alcuni già in costruzione. Il progetto, curato per il Comune dall’architetto Domenico Marfia, è stato redatto dall’architetto Rocco Antonio Gatto. La ditta esecutrice dei lavori è la Satel dei fratelli Salimbeni con sede a Mileto. [Continua in basso]

Esso prevede, nello specifico, la realizzazione di 95 colombari, «che serviranno a far fronte per i prossimi anni alle richieste di concessione da parte di chi non ha una cappella privata. Questo, unitamente alle altre azioni in atto – aggiungono con soddisfazione sindaco e assessore – consentirà di dare risposte e servizi necessari anche da un punto di vista sanitario in un settore della Pubblica amministrazione molto avvertito dalla comunità. I cittadini avranno già notato che con questa amministrazione, a seguito del trasferimento sempre in atto delle salme sepolte da oltre trenta anni nei vari ossari, alcuni loculi sono e vengono continuamente liberati per le emergenze quotidiane. Con questi lavori, dopo aver affrontato e risolto il problema emergenze, risolviamo in modo definitivo, almeno per i prossimi anni, le esigenze di avere a disposizione loculi cimiteriali pubblici. Una soluzione – proseguono – che ci rinfranca della notevole mole di lavoro avviato insieme all’assessore a suo tempo delegato al ramo Fortunato Zoccoli e al gruppo di lavoro creato e di cui facevano parte l’ex vicesindaco Mimmo Pontoriero e il presidente del consiglio Antonio Direnzo, unitamente all’Ufficio tecnico».

Nella nota si sottolinea, anche, che continuano le attività delle operazioni di estumulazione e trasferimento verso gli ossari, «che consentiranno di avere altre disponibilità di loculi in aggiunta a questa nuova costruzione, al fine di poter soddisfare anche coloro che in questi anni hanno dovuto chiedere un favore occasionale e temporaneo ad amici per poter dare degna sepoltura ai propri defunti». Infine, si ricorda che è stato sistemato l’impianto elettrico e che il servizio lampade votive viene esercitato direttamente dagli Uffici comunali, «mediante la meritoria opera di alcuni tirocinanti e con affidamento del servizio di riscossione all’Ufficio tributi», fermo restando che l’amministrazione «si ripropone di intervenire ancora con altri lavori per rendere più decoroso e accogliente il cimitero comunale».

