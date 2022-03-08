Alla preghiera unitaria in cattedrale, sono seguite due marce per la pace. In corso iniziative per raccogliere cibo e medicine e per ospitare i profughi

Si è concluso il ciclo di iniziative organizzate a Mileto per chiedere la pace in Ucraina e nel resto del mondo. Le manifestazioni per ottenere la fine delle ostilità hanno preso il via sabato 5 marzo con la messa di preghiera unitaria presieduta dal vescovo, monsignor Attilio Nostro, nella basilica cattedrale. Il giorno dopo è stata la volta della Marcia civile per la pace, partita da piazza Badia e conclusasi davanti al sagrato della stessa chiesa madre della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea. Qui, ad accogliere affettuosamente il sindaco Salvatore Fortunato Giordano, le altre autorità presenti e il gran numero di persone (tra queste molti ragazzi e ragazze) giunte in corteo, è stato lo stesso monsignor Nostro. Il presule, nell’occasione, dopo aver evidenziato come «attraverso gli occhi e la voce dei bambini ogni cosa possa diventare possibile», si è augurato che «il loro grido di pace giunga e riesca a scuotere il cuore di ognuno di noi».

Le iniziative per rimarcare il netto no a ogni tipo di conflitto bellico e all’uso della violenza si sono concluse nella tarda mattinata di oggi 8 marzo con la Marcia organizzata dalla locale sede associata dell’Istituto tecnico economico “Galileo Galilei” di Vibo Valentia. In questo caso, il corteo – partito dall’esterno dell’edificio scolastico situato nel rione Calabrò – ha concluso il suo percorso nella sala consiliare di Palazzo dei normanni. Qui, gli studenti, oltre alle loro convinzioni e alle loro idee, hanno portato anche dei fatti concreti: dei viveri e delle medicine da inviare al popolo ucraino, martoriato dall’attacco subito dalla Russia.

Oltre alle manifestazioni e alle varie iniziative di raccolta di generi alimentari e sanitari predisposte dal Comune e dalle altre Istituzioni locali, a Mileto le parrocchie si stanno attivando in queste ore anche per agevolare l’accoglienza di eventuali profughi provenienti dall’Ucraina. In questo senso, il numero telefonico 3487264736 viene messo a disposizione di tutti coloro che si renderanno disponibili a dare accoglienza «a questi fratelli e sorelle fuggiti dalle zone di guerra».