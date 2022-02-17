Alla base dello sciopero e del rifiuto degli alunni di entrare stamattina in classe, il protrarsi del mancato funzionamento dell’impianto di riscaldamento

Niente scuola per gli studenti che frequentano la locale sede associata di Mileto dell’Istituto tecnico economico “Galileo Galilei” di Vibo Valentia. Questa mattina gli alunni si sono presentati fuori dall’edificio scolastico ubicato nel rione Calabrò rifiutandosi di entrare in classe, con tanto di striscioni e cartelloni in mano che ben spiegano i motivi della decisione intrapresa. Alla base dello sciopero, preannunciato ad oltranza, vi è il mancato funzionamento dell’impianto di riscaldamento, che continua a persistere anche in questi giorni di freddo invernale nonostante le promesse delle istituzioni preposte. Ad intervenire dovrebbe essere la Provincia di Vibo Valentia. Ad oggi, però, al di là delle parole e nonostante la richiesta di intervento da parte dell’Istituzione scolastica, nessuno si sarebbe presentato in loco per risolvere la problematica. Da qui il malcontento degli allievi, costretti giornalmente in aula a fare i conti con il freddo pungente, e la conseguente estrema decisione odierna di non frequentare le lezioni e di entrare in stato di agitazione. Il tutto, come detto, condito dagli slogan pungenti e ironici esposti all’esterno dai ragazzi interessati, freschi delle apprezzate attività culturali svolte a Mileto nell’ambito dell’annuale “Settimana dello studente”.