Ieri il nuovo vescovo Attilio Nostro ha anche inaugurato, insieme a un gruppo di ragazzi con disabilità, l’Ufficio in cui riceverà giornalmente i fedeli

È stata una festa dell’Immacolata concezione intensa, quella vissuta quest’anno a Mileto. Una giornata fitta di appuntamenti, che ha visto la partecipazione numerosa di fedeli, strettisi ancora una volta intorno al “loro” nuovo vescovo, monsignor Attilio Nostro. Nella città sede della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, la serie di appuntamenti in onore della Madonna ha preso il via alle 11 con la messa solenne presieduta dal presule nella basilica cattedrale. Al suo fianco, sull’altare maggiore della chiesa madre della diocesi, il gruppo dei ragazzi “Diversamente belli” dell’oratorio “Mamma Natuzza” di Paravati e altre persone con disabilità, i quali al termine della sacra funzione si sono trasferiti con monsignor Nostro nel vicino cortile dell’episcopio, per inaugurare insieme a lui e al suono delle zampogne l’Ufficio a pian terreno in cui riceverà giornalmente i fedeli che lo vorranno incontrare. [Continua in basso]

Nella sua omelia il vescovo si è soffermato sulla libera scelta dell’uomo di amare Dio. E, nel contempo, sull’intervento attuato dal Creatore per riparare ai peccati degli uomini, chiedendo a Maria di offrirgli la sua carne affinché il figlio venisse alla vita e vincesse definitivamente la morte con la sua risurrezione. Le celebrazioni nel giorno in cui viene ricordato il dogma della purezza sin dalla nascita della Vergine Maria, sono proseguite alle 16 circa con il rosario meditato e con i successivi atto di benedizione e offerta floreale alla stele della Madonna, situata sull’alto pilone al centro di piazza Badia. Un gesto di devozione entrato ormai a far parte della tradizione di Mileto, in piena sintonia con quello che abitualmente i Pontefici compiono nella stessa ricorrenza in piazza di Spagna a Roma, davanti alla statua dell’Immacolata realizzata da Giuseppe Obici e collocata su un’alta colonna proveniente dal Campo Marzio. Anche questo appuntamento all’aperto è stato presieduto dal vescovo, alla presenza di numerosi sacerdoti e delle massime autorità civili, politiche e militari del territorio.

Tra i momenti più toccanti e suggestivi del sacro rito, quello in cui i vigili del fuoco della sezione provinciale di Vibo Valentia hanno, come ormai consuetudine, omaggiato la Vergine Maria provvedendo a collocare la corona di fiori ai suoi piedi. Attimi di profonda devozione e di grande impatto emotivo, suggellati dal caloroso applauso dei fedeli, giunti in gran numero anche da altre comunità parrocchiali della diocesi. Monsignor Nostro, subito dopo si è trasferito nella vicina chiesa matrice della parrocchia “Santissima Trinità-San Benedetto”, per presiedere la celebrazione eucaristica conclusiva della festa dell’Immacolata concezione.