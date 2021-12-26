A realizzarlo sedici artigiani e semplici volontari, prodigatisi per oltre un mese. Tanti i visitatori, anche da altri comuni e province

Una sorta di vortice che catapulta il visitatore indietro nel tempo, all’habitat e agli attimi propri del Santo Natale. Un tunnel di oltre 25 metri di lunghezza e 5 metri di altezza, che, sulla navata sinistra della basilica cattedrale di Mileto, ricrea a grandi fattezze paesaggi, particolari e momenti di vita che 2021 anni fa hanno caratterizzato la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. In modo certosino e con grande efficacia scenica, grazie al lavoro di sedici artigiani e semplici volontari, prodigatisi per oltre un mese, con maestria, fede e devozione, per tale scopo. [Continua in basso]

Con l’appoggio del parroco don Domenico Dicarlo e di don Bruno Cannatelli, a lavorare alacremente alla realizzazione dell’opera artistica sono stati: Antonio Cichello, Fortunato Luccisano, Giovanni Muzzopappa, Marcello Ciccone, Nicola Cichello, Rosario Pititto, Giuseppe Mercadante, Pasquale Covello, Giuseppe Furci, Giuseppe Grillo, Mario Muzzopappa, Pasquale Arena, Francesco Bertuccio, Antonio Manzo, Antonello Sorrentino e Rinaldo Occhiato. E il risultato finale è a dir poco eccezionale, grazie alla perfetta armonia creata dal mix di luci e ombre, da giochi di acqua e da altri elementi d’ambiente del tutto realistici.

Questi, in breve, i corposi contenuti del presepe realizzato nella chiesa madre della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea. La rappresentazione artistica è stata benedetta e inaugurata ufficialmente dal vescovo Attilio Nostro, al termine della messa pontificale presieduta in occasione della festa patronale di San Nicola di Bari. Al centro della scena, la capanna della natività a grandezza quasi naturale, con Gesù Bambino deposto nella mangiatoia, San Giuseppe, Maria, il bue, l’asinello e l’angelo in ginocchio. Intorno, i vari momenti di vita quotidiana e i particolari d’ambiente, fatti di cascate, fiumiciattoli, ponti e casette incastonate tra ampie colline. A creare una sorta di continuo e affascinante rincorrersi di flash fotografici. In questi giorni, tanti i fedeli e i semplici visitatori che, anche da fuori provincia, giungono nella basilica cattedrale per ammirare il presepe artistico. Avendo l’opportunità, tra l’altro, di immergersi e di rivivere immagini, sensazioni, odori e colori propri della magica notte di Betlemme. [Guarda le foto in basso]