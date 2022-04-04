Traguardo importante per l’associazione che avrà ora la possibilità di stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche per diversi servizi sociali

Traguardo importante per la Pro Loco di Mongiana: ufficiale l‘iscrizione nel Runts (Registro unico nazionale del terzo settore). A darne notizia è la presidente Morena Pisano. «Tra le prime associazioni in Italia a raggiungere questo importante traguardo spiccano le Pro Loco affiliate Epli – Ente Pro Loco Italiane – il cui impegno e la costante attività di assistenza sono stati determinanti nel raggiungimento di questo obiettivo. Il riconoscimento ufficiale di Aps – Associazione di Promozione Sociale – ottenuto con decreto n. 3594 del 31 marzo, arriva dopo un lavoro intenso di adeguamento al codice del terzo settore, secondo le disposizioni normative dettate dal D. Lgs. 117/2017. L’iscrizione nel Runts dà diritto ad accedere alle agevolazioni previste per il terzo settore e dà la possibilità di stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale. La Pro Loco di Mongiana da sempre si adopera nel fornire servizi alla comunità in termini di valorizzazione e promozione del territorio, favorendo la crescita culturale e il senso di cittadinanza attiva. Questo traguardo – conclude Morena Pisano – ci spinge a fare sempre di più e a continuare il nostro operato».