Il presule è in viaggio alla volta di Roma. Sabato 7 poi la messa nella cattedrale di Mileto in ricordo del papa emerito

PAPA: ENCICLICHE E DISCORSI,RATZINGER TEOLOGO AFFASCINA. La biografia di Gesu' di Nazaret, il rapporto tra fede e ragione e quello tra etica ed economia nell'era della crisi. Benedetto XVI, il papa teologo e filosofo, si e' affidato piu' alla parola che a gesti mediatici e clamorosi in questi primi cinque anni di pontificato. Nella foto il cardinale Ratzinger fotografato il 19 aprile del 2005, giorno della sua elezione. ANSA

Ci sarà anche il vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Attilio Nostro, alla celebrazione eucaristica presieduta da Papa Francesco per le esequie di Benedetto XVI. Il presule miletese in queste ore è in viaggio alla volta di Roma, proprio per partecipare ai funerali del papa emerito Joseph Ratzinger, deceduto la mattina del 31 dicembre nel monastero vaticano “Mater Ecclesiae”, dove si era ritirato dopo la storica rinuncia al pontificato del febbraio 2013. Monsignor Nostro, nell’occasione invita «tutti i sacerdoti, diaconi, religiosi, religiose e tutto il popolo di Dio a partecipare a questa Celebrazione Eucaristica per rendere grazie alla Santissima Trinità per il Dono di Benedetto XVI e per affidare la sua anima generosa e santa a Dio Padre misericordioso». [Continua in basso]

Le esequie del papa emerito tedesco sono in programma giovedì 5 gennaio in piazza San Pietro, a partire dalle 9.30. Sarà, questa, la prima cerimonia funebre di un pontefice presieduta da un altro papa da duemila anni a questa parte. Soltanto Italia e Germania presenzieranno alla cerimonia funebre del pontefice emerito con delegazioni ufficiali, tutte le altre autorità vi prenderanno parte solo a titolo personale. Ai funerali è prevista la vasta partecipazione di fedeli provenienti da tutto il mondo. La diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea si riunirà per celebrare una santa messa in suffragio di Benedetto XVI sabato 7 gennaio, alle 17, nel settimo giorno della sua nascita al Cielo. L’apposita celebrazione eucaristica si svolgerà nella basilica cattedrale della cittadina normanna, chiesa madre della diocesi.