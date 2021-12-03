L’appello all’amministrazione comunale a realizzare analoghi addobbi non solo nella città capoluogo ma anche nella popolosa frazione costiera

C’è malcontento e malumore a Vibo Marina fra i cittadini ed i commercianti a causa delle mancate luminarie natalizie in paese a differenza della città di Vibo Valentia. In sostanza, mentre a Vibo-città – ed in particolare su corso Vittorio Emanuele III e corso Umberto I – si respira già clima natalizio attraverso addobbi, luminarie e alberelli, a Vibo Marina l’amministrazione comunale avrebbe invece realizzato ben poco in tema di decorazioni natalizie, quasi “dimenticandosi” della frazione più popolosa. Cittadini e commercianti, quindi, chiedono al Comune di provvedere con luminarie ed addobbi al pari di Vibo-città «perché il Natale – spiegano – è uguale per tutti e non possono esserci cittadini di serie A e cittadini di serie B. Anche Vibo Marina merita di essere abbellita al meglio in vista del Natale».