Il sodalizio porta il nome del giovane venuto a mancare due anni fa

di Pasquale Petrolo



Quando incroci gli occhi di Daniela e Cosimo i loro sguardi è come se ti oltrepassassero ed entrandoti nell’anima si proiettassero nell’azzurro cielo. Quelli di Daniela e Cosimo sono gli occhi di una mamma e un papà segnati dal dolore più grande che si possa provare: la perdita di un figlio. Il loro caro e amato, Michele. Volato in cielo all’improvviso, due anni fa, a soli 19 anni, in seguito a un arresto cardiaco. Due cuori di genitore fermatisi, per certi versi, insieme a quello di Michele e tornati a battere – nonostante tutto – per l’amore nei confronti del loro secondogenito Samuel (13enne), anch’egli travolto da un dolore immenso.



Da qualche settimana, in quegli stessi occhi, si intravede, finalmente, una luce. Segno di una sofferenza che, pian piano, è divenuta resilienza e si è tramutata – grazie allo sconfinato affetto per Michele – in un dono al prossimo: la nascita dell’associazione di volontariato “Michele Turco”. Associazione di solidarietà che vede coinvolte, in particolare, le comunità di Paravati, San Giovanni e Mileto, che lo hanno visto crescere e lo hanno amato per la sua bontà, ma anche tanti amici di diverse località del Vibonese che gli hanno voluto ugualmente bene. «Avvalendosi dell’impegno dei soci, l’associazione intende perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale – ha affermato, con voce avvolta da vibrante emozione, Cosimo Turco -. A tal fine intendiamo promuovere iniziative a favore dei giovani, dei rifugiati, dei migranti e di tutti i disagiati e i soggetti bisognosi anche in collaborazione con altri enti e associazioni. Il tutto – ha chiosato il papà di Michele – attraverso l’affermazione dei valori della cultura, del volontariato e della solidarietà».



Presidente e vice presidente del sodalizio sono stati eletti, per acclamazione, Cosimo Turco e Daniela Cugliari. A rivestire le cariche di segretario e tesoriere sono stati chiamati, rispettivamente, Domenico Giuseppe Pititto e Noemi Cugliari. Quali membri del Collegio dei Garanti sono stati nominati: Giuseppe Mazzeo, Giuseppe Varone e Artusa Domenico. Componenti del primo Consiglio direttivo sono altresì: Francesco Murmura, Roberto Marcello, Carmelo Conidi, Antonio Salvatore Zagari, Giuseppe Currà, Francesco Bova e Daniele Vallone.



Il debutto dell’associazione avverrà sabato prossimo, 26 marzo, con una raccolta viveri e beni di prima necessità da destinare al popolo ucraino (vedasi apposita locandina). Dalle 15 alle 20, vi saranno dei punti raccolta, presidiati dai volontari, in piazza Nassirya a Paravati, piazza Pio XII a Mileto e davanti alla chiesa di San Rocco a San Giovanni.



Nei prossimi giorni, poi, i componenti del sodalizio verranno incontrati da sua eccellenza il vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea, Attilio Nostro, che sin dal suo insediamento ha abbracciato una comunità “unita, solidale e laboriosa” qual è quella di Paravati ed ha, quindi, accolto con calore la nascita di un’associazione umanitaria nata dall’amore nei riguardi di un ragazzo pieno di vita, buono ed indimenticabile qual è stato Michele Turco.