Iniziativa dell’associazione e della pasticceria “Le Papillon” con la disponibilità del direttore del reparto Salvatore Bragho

La Pro loco di Vibo Valentia, nella persona del suo presidente Luigi Saeli, e la pasticceria “Le Papillon” di San Costantino Calabro, nella persona di Filippo Candela, hanno donato alla Pediatria dell’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia, con la disponibilità del direttore Salvatore Braghò, oltre 40 uova pasquali ai piccoli pazienti presenti in reparto, e che purtroppo per motivi di salute dovranno trascorrere le festività di Pasqua in ospedale.



L’iniziativa è nata dalla collaudata collaborazione tra il reparto di Pediatria e la locale Pro loco. Già a Natale, infatti, attraverso un ulteriore iniziativa “Babbo in Moto”, è stato possibile regalare un sorriso a tutti quei piccoli pazienti ricoverati durante le festività natalizie, e da questa iniziativa è nata l’idea anche per Pasqua di continuare a regalare sorrisi con un piccolo dono a tutti quei bambini che si trovano a dover trascorrere per motivi di salute le feste in reparto. La Pro loco, infine, ringrazia il direttore Salvatore Braghò, tutto il personale sanitario «sempre disponibile e di una professionalità unica», nonché la pasticceria “Le Papillon” di San Costantino Calabro per aver realizzato e donato le uova artigianali.