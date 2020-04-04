E’ giunta stamattina alla sala operativa della Questura di Vibo Valentia la telefonata da parte di un bracciante agricolo che ha raccontato di trovarsi, con i suoi fratelli, in forte difficoltà poiché, non lavorando, non riescono più a far fronte ai bisogni alimentari. Il personale della Questura, che già da qualche giorno sta coadiuvando l’attività della Caritas della parrocchia “Santa Maria La Nova- Spirito Santo” – di cui è parroco don Vincenzo Varone, assistente spirituale della Polizia di Stato – nella consegna di derrate alle famiglie bisognose della città, si è immediatamente attivato affinché anche a tale nucleo familiare potessero essere consegnati generi di prima necessità. Il concittadino, visibilmente emozionato e mostrando gratitudine per l’operato degli agenti, ha voluto esprimere la sua riconoscenza portando alla Caritas una cassetta di agrumi raccolti nella propria campagna, unico alimento attualmente nella sua disponibilità.