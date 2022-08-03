Due giorni di gare che hanno coinvolto bambini ed adulti con diverse prove e competizioni all'insegna dell'allegria

Al grido di “Tanti colori, un solo vincitore: San Calogero” si è chiusa ieri sera la sesta edizione dei Giochi di quartiere, nell’ambito della manifestazione “Rioni in festa”. Tra i quartieri, al termine dei giochi, ad avere la meglio è stato lo “Schioppo” seguito da quello della “Fontana Vecchia”, della “Pigna” e della “Torretta”.

Le gare si sono svolte lunedì e ieri. Il primo giorno si sono tenute in piazza Mercato le prove della “gutti chijna”, “spugna”, “cofaneda”, “puzzu senza fundu”, “ovu sodu”, “trenu ad acqua” e “portabandera”. A intrattenere il pubblico nel corso della giornata ci ha pensato la speaker Valentina Crudo. C’è stato anche modo, da parte dei componenti del quartiere Pigna, di rivolgere un pensiero commosso al povero Fortunato Ranieli, scomparso di recente a causa di un incidente sul posto di lavoro.

Mentre ieri, su un tratto di viale Aldo Moro, chiuso al traffico per l’occasione, si è svolta la corsa dei carretti, la prova del salto con i sacchi e del limbò. [Continua in basso]

In serata gran finale con il concerto in piazza Mercato degli affermati artisti di musica popolare Antonio Cocciolo e Francesco Donato. Non ha fatto mistero della propria soddisfazione al termine della due giorni di giochi il presidente dell’associazione organizzatrice Vivi San Calogero, Salvatore Manco, il quale si è detto felice per aver finalmente rivisto una piazza Mercato gremita di gente come non si vedeva da anni, anche a causa della pandemia.

“Sono contento – ha aggiunto Manco – di aver visto bambini giocare in allegria e spensieratezza e di aver, insieme ai miei compagni di ventura dell’associazione, regalato alla comunità sancalogerese delle giornate così belle. Ringrazio quanti si sono prodigati per la buona riuscita della manifestazione e do appuntamento a tutti i quartieri al prossimo anno per la settima edizione dei giochi”.