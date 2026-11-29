Grande partecipazione e ricchezza di contenuti al convegno agricolo "Coltiviamo il futuro", promosso a San Costantino Calabro dall'associazione di terzo settore “Disabili senza barriere”, con il patrocinio della Società agricola “Giorgio Buda” e la collaborazione dell'amministrazione comunale, della Coldiretti di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e della locale Pro Loco. Esplicativo il motto dell'incontro, "Giovani, non scappiamo dalla nostra terra! Il lavoro c'è: crediamo nelle nostre radici e costruiamo qui il nostro futuro", chiaro richiamo alle nuove generazioni a rimboccarsi le maniche e a dare il proprio contributo, attraverso l'agricoltura, allo sviluppo del territorio. Il convegno si è svolto all'interno dell'ex asilo delle Suore della Carità. Palese l'intento degli organizzatori di porre l'attenzione sulle potenzialità del settore primario e sulle nuove opportunità per i neo imprenditori agricoli del comprensorio sancostantinese.

L'incontro ha preso il via con i saluti del presidente di “Disabili senza barriere”, Rocco Deluca, vera “anima” della locale associazione di volontariato. A lui ha fatto seguito l'intervento del sindaco, Nicola Derito, il quale ha plaudito l'iniziativa, ripercorrendo alcuni frangenti di vita familiare, strettamente legati al tema del giorno. Subito dopo, gli interventi in sala di esponenti del settore, che a vario titolo hanno illustrato la materia, raccontando anche le proprie esperienze sul campo. Prima però, il “tuffo” nella storia locale con l'archeologo Fabio Lico, il quale ha ripercorso i fondi che dal periodo medievale a oggi continuano, a vario titolo, a produrre sul territorio, nei campi olivicolo, della vinificazione, e non solo. Tra gli interventi in sala, anche quello dell'agrotecnico della Coldiretti di Vibo Valentia, Costantino Denami, tra l'altro proveniente da una famiglia di proprietari di oliveti.