L'incontro promosso da “Disabili senza barriere” ha posto l'accento sulle potenzialità del settore agricolo. La toccante testimonianza dell'imprenditore Grande
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Grande partecipazione e ricchezza di contenuti al convegno agricolo "Coltiviamo il futuro", promosso a San Costantino Calabro dall'associazione di terzo settore “Disabili senza barriere”, con il patrocinio della Società agricola “Giorgio Buda” e la collaborazione dell'amministrazione comunale, della Coldiretti di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e della locale Pro Loco. Esplicativo il motto dell'incontro, "Giovani, non scappiamo dalla nostra terra! Il lavoro c'è: crediamo nelle nostre radici e costruiamo qui il nostro futuro", chiaro richiamo alle nuove generazioni a rimboccarsi le maniche e a dare il proprio contributo, attraverso l'agricoltura, allo sviluppo del territorio. Il convegno si è svolto all'interno dell'ex asilo delle Suore della Carità. Palese l'intento degli organizzatori di porre l'attenzione sulle potenzialità del settore primario e sulle nuove opportunità per i neo imprenditori agricoli del comprensorio sancostantinese.
L'incontro ha preso il via con i saluti del presidente di “Disabili senza barriere”, Rocco Deluca, vera “anima” della locale associazione di volontariato. A lui ha fatto seguito l'intervento del sindaco, Nicola Derito, il quale ha plaudito l'iniziativa, ripercorrendo alcuni frangenti di vita familiare, strettamente legati al tema del giorno. Subito dopo, gli interventi in sala di esponenti del settore, che a vario titolo hanno illustrato la materia, raccontando anche le proprie esperienze sul campo. Prima però, il “tuffo” nella storia locale con l'archeologo Fabio Lico, il quale ha ripercorso i fondi che dal periodo medievale a oggi continuano, a vario titolo, a produrre sul territorio, nei campi olivicolo, della vinificazione, e non solo. Tra gli interventi in sala, anche quello dell'agrotecnico della Coldiretti di Vibo Valentia, Costantino Denami, tra l'altro proveniente da una famiglia di proprietari di oliveti.
Nell'occasione, l'esperto di settore ha focalizzato l'attenzione sulle varie specialità che ancora oggi contraddistinguono la produzione autoctona e sulle opportunità che l'attuale normativa dà a chi, soprattutto giovane, decide di investire nel settore agricolo. A seguire, la toccante esperienza di vita del vibonese Egidio Grande, oggi a capo di un frantoio e di un'azienda olivicola che da sostentamento a numerose persone. L’imprenditore ha ripercorso il lavoro nei campi svolto fin da piccolo con il papà, fino all'incidente che - mentre stava utilizzando una mototrebbia - negli anni '80 gli ha provocato il trancio netto di un braccio. Oggi, come detto, è a capo di un'azienda di rilievo, sempre più convinto a proseguire sulla strada tracciata e a investire nel settore della produzione olivicola. L'incontro si è concluso con una fase di premiazione ad “agricoltori” storici di San Costantino e con una campionatura dimostrativa delle proprie eccellenze, messa a disposizione dai vari produttori locali, frutto tangibile del lavoro della loro terra.