Anche quest’anno torna la Giornata internazionale dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne. Il 25 novembre rappresenta un appuntamento che richiama l’attenzione su un fenomeno purtroppo ancora drammaticamente attuale. In tutta Italia si moltiplicano manifestazioni e iniziative per sostenere le vittime e sensibilizzare l’opinione pubblica e anche nel Vibonese molte associazioni di sono mobilitate per adottare iniziative di sensibilizzazione.

In questo contesto va letto l’impegno dell’Associazione di promozione culturale Canapè di Sant’Onofrio, che insieme all’Associazione di promozione sociale Bubini e al Caffè Letterario Alix, anch’essi santonofresi, e in collaborazione con l’Accademia Internazionale del Musical, presenteranno domenica 29 novembre, dalle ore 18, lo spettacolo teatrale “La quarta valigia”. Il racconto scenico, che si terrà presso la sede dell’Accademia del Musical, nel comune alle porte di Vibo Valentia, sarà alla sua prima edizione e avrà come argomento principale la voglia di riscatto e di rinascita delle donne vittime di violenza.

La cultura come strumento contro la violenza

«L’associazione Canapè ha voluto fortemente partecipare a questo progetto», dice Domenica Cavallaro, presidente dell’associazione nata lo scorso anno. «Siamo pienamente convinti che questi fenomeni debbano necessariamente passare attraverso la cultura per poter essere combattuti», aggiunge, spiegando anche quanto sia importante lavorare contro la cultura patriarcale.

Il suo messaggio, che si fa portavoce di tutte le associazioni che hanno reso possibile la realizzazione dell’evento, si rivolge anche alle istituzioni: «La politica dovrebbe investire in modo particolare sulle scuole, perché le nuove generazioni siano ben istruite e formate sull’uguaglianza di genere e sul concetto fondamentale che la donna non deve mai essere trattata come un oggetto».

Un musical per raccontare il riscatto delle donne

Un messaggio forte e profondo, che troverà nel musical la sua forma espressiva. Una scelta non casuale, ma frutto di una precisa intenzione. L’incontro tra canto e recitazione diventa così uno strumento capace di trasmettere emozioni, scuotere le coscienze e, soprattutto, dare voce alle migliaia di donne a cui la violenza ha tolto la possibilità di raccontare la propria storia.