Gli appuntamenti sono distribuiti in tutto il mese di ottobre e avranno luogo sia a Tropea che a Vibo Valentia

Nei primi sette giorni di ottobre anche quest’anno è stata celebrata la settimana mondiale dell’allattamento. Un’iniziativa a cui anche la Regione Calabria ha deciso di aderire con una serie di appuntamenti rivolti in primis alle neo mamme, per sostenerle e supportarle in un momento delicato come quello in cui ci si approccia all’allattamento al seno. Appuntamenti che non si esauriscono alla prima settimana del mese, ma che continueranno per tutto ottobre. Il titolo della campagna promossa dalla Regione – e in particolare dal dipartimento Tutela della salute – è “Io allatto a Km 0”, e consiste anche nella promozione di sani stili di vita che concorrono alla crescita in salute del neonato. Iniziative a favore delle neo mamme sono state organizzate anche in provincia di Vibo Valentia, con l’apporto della locale Azienda sanitaria. In particolare, si tratta di consulenze gratuite per le donne che allattano o vorrebbero farlo. Per tutto il mese di ottobre, saranno tenute dai consultori familiari e dall’U.o. di Ostetricia e Ginecologia di Vibo Valentia. Tutti i giovedì a Tropea (dalle ore 10 alle 12); mercoledì 12 e venerdì 21 al consultorio di Vibo, dalle ore 16 alle 18; venerdì 28 nel reparto di Ginecologia di Vibo, dalle 16 alle 18.