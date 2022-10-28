Doppio primo posto in classifica, sulla piattaforma Amazon, a pochi giorni dalla pubblicazione della versione Kindle

Una sera di fine estate in una tranquilla località marittima in Calabria, Vibo Valentia Marina. Una folla di persone che assiste alla processione religiosa, collante della comunità cristiana. Sembrerebbe tutto normale ma, ad un certo punto della processione, esplode una bomba, partono raffiche di mitra: la strada si sporca di sangue mentre si levano i gemiti dei feriti, interverranno i Goi, i reparti speciali della Marina Militare. Nella sua opera prima, dal titolo “Silent Caiman, incubo di fine estate”, Alessio Virdò, nato a Pinerolo (in provincia di Torino) ma di origini vibonesi, ci fa immergere nell’incubo delle società occidentali, già provato da alcune nazioni europee: l’attacco di una cellula jihadista contro la popolazione civile. Dopo il primo attacco terroristico sul territorio italiano, a distanza di anni gli interessi dell’Italia vengono nuovamente colpiti. L’organizzazione terroristica più potente a livello internazionale decide di puntare al “jackpot”.



La risposta delle istituzioni però sarà forte e, ancora una volta, chiamerà in causa le nostre forze speciali. Con il nuovo romanzo, genere techno-thriller, dal titolo “Sfida continua, una minaccia da neutralizzare”, il promettente autore vibonese aggiunge un nuovo mattone nella costruzione di questo genere di narrativa. La storia è ambientata lontano dal territorio nazionale e questa volta verrà utilizzata la specialità dei Sommergibilisti. A pochi giorni dalla pubblicazione della sola versione kindle, il libro occupa già il primo posto in classifica del settore “Thriller militari”. A breve è prevista anche l’uscita della versione cartacea.