Il primo cittadino Vincenzo Bartone intenzionato a prevenire nuovi possibili contagi, alcuni dei quali legati ad un focolaio che si è sviluppato in un asilo privato

Resteranno chiuse sino al 17 gennaio le scuole di ogni ordine e grado nel territorio comunale di Soriano. E’ quanto comunica il sindaco, Vincenzo Bartone, che ha motivato la decisione con la prevenzione di nuovi possibili contagi, atteso che a Soriano sono attualmente 12 i casi di coronavirus, diversi dei quali collegati ad un focolaio che si è sviluppato nelle scorse settimane in un asilo privato. La decisione è anche legata alla generale situazione epidemiologica del Vibonese, per nulla rassicurante anche alla luce dei focolai di Piscopio e Fabrizia, che potrebbero avere ripercussioni pure sulla comunità di Soriano. Da qui la scelta del primo cittadino di non riaprire le scuole il 17 gennaio – peraltro già preannunciata nelle scorse settimane quando aveva dichiarato che il problema si sarebbe ripresentato dopo le festività natalizie – e di continuare in questi giorni a monitorare la situazione e l’andamento dei contagi.