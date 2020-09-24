Antonio Demasi chiede al presidente Salvatore Solano la convocazione urgente di un tavolo tecnico per rendere percorribile l’importante arteria

La convocazione urgente di un tavolo tecnico per avviare rapidamente i lavori di sistemazione della strada Fabrizia-Croceferratta restituendo così alla comunità una strada in qualche modo transitabile, in attesa di un intervento di sistemazione radicale dell’intera arteria, nell’ambito della programmazione viaria della rete stradale provinciale. E’ quanto chiede il sindaco di Nardodipace, Antonio Demasi, che ha inviato una missiva al presidente della Provincia di Vibo, Salvatore Solano, al fine di avviare rapidamente i lavori sull’importante arteria stradale, ricordando che “esiste un progetto di sistemazione del manto stradale, nell’ambito di un progetto generale denominato ‘Ciclovia dei Parchi’, già finanziato ed i cui lavori sono stati appaltati da tempo dall’Ente Parco nazionale dell’Aspromonte e sospesi per l’approvazione di una variante dall’esito sconosciuto.

Il primo cittadino di Nardodipace ricorda anche che l’approssimarsi della stagione autunnale aumenteranno i disagi e non sarà opportuno effettuare i lavori di asfalto. Si invita quindi la Provincia di Vibo a fare presto e quanto di sua competenza per asfaltare la strada e renderla in qualche modo transitabile in attesa “di un intervento radicale dell’intera arteria”.