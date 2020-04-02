Un imprenditore del settore, attraverso l’associazione Valentia, li ha fatti recapitare ai nosocomi di Vibo, Serra San Bruno e Tropea

In seguito ad alcune segnalazioni ricevute dai dirigenti dell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, sull’assenza di termoconvettori all’interno delle tende pre-triage, l’associazione Valentia comunica che, nella giornata di oggi, sono stati consegnati tre termoconvettori, per le tende presenti negli ospedali di Vibo, Serra San Bruno e Tropea. Tale donazione è stata possibile grazie alla generosità dell’imprenditore Michelino Carnovale, titolare della Cm impianti srl, che ha deciso di aderire, in un modo diverso, alla raccolta fondi lanciata dall’associazione Valentia, in collaborazione con Welcome to Favelas e Calabria Food. L’associazione inoltre comunica che nei prossimi giorni seguiranno numerose donazioni per il nosocomio vibonese, attraverso le donazioni effettuate tramite il sito internet, e le donazioni ricevute tramite Iban.