L’azienda Fiorillo decide di contribuire con un’iniziativa solidale a favore delle famiglie meno abbienti

Donati al Comune di Vibo Valentia tremila unità di detergenti per l’igiene della casa e della persona. La donazione da parte della “Fiorillo Detergenza” che ha deciso di contribuire con un’iniziativa solidale a favore delle famiglie meno abbienti. L’iniziativa, voluta fortemente dal responsabile commerciale Michele Fiorillo congiuntamente con l’amministratore Giuseppe Fiorillo, permetterà all’ente locale di distribuire ai nuclei familiari bisognosi, tramite associazioni quali la Croce Rossa e la Protezione Civile, circa tremila prodotti, tra cui: detergenti per la cura personale, candeggina, prodotti per la pulizia della casa e detergenti lavatrice. Un gesto che consentirà alle numerose famiglie che versano, purtroppo, in condizioni di grave difficoltà economica, di prendersi cura della propria persona e delle loro case. «Per noi della Fiorillo Detergenza – afferma il responsabile Michele Fiorillo – non si tratta solo di una semplice donazione, bensì di un dovere morale. Dobbiamo sostenere chi ha bisogno di aiuto, specie in un momento storico difficile come quello odierno».