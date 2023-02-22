Gli interventi interessano un centinaio di famiglie e in caso di demolizione degli stabili gli interessati saranno temporaneamente alloggiati altrove

Tutti i sei alloggi popolari degli anni ’60, che versano in pessime condizioni e non sono mai stai interessati da riqualificazione, presto saranno oggetto di seri interventi. Il finanziamento di cui beneficia il Comune di Tropea è di circa 18 milioni di euro e attinge al Fondo complementare del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e a risorse regionali per oltre 97 mila euro per le annualità 2021-2026. Nello specifico si procederà al recupero, alla ristrutturazione con adeguamento sismico dell’edificio di Marina del Vescovado sul quale pende un’ordinanza di sgombero. Per la struttura, composta da nove alloggi, è stato predisposto un intervento di 910mila euro. [Continua in basso]

Su via Telesio invece, il progetto di riqualificazione dei 12 appartamenti ammonta a 2,2 milioni di euro. Oltre 3,7 milioni poi per i 25 alloggi di contrada Marina. Per i 40 alloggi della III traversa di via Libertà – dove permane una situazione critica di crolli di balconi e cornicioni i cui unici interventi nel tempo sono stati effettuati dai vigili del fuoco – sono destinati 6,5 milioni di euro, mentre per i 21 alloggi di località Croce sono disponibili 3,5 milioni di euro. Infine, 800mila euro per i quattro appartamenti di via Piave. In attesa dell’aggiudicazione della gara, prevista entro il 31 marzo, dalla sede comunale si spiega che: «l’appalto integrato prevede sia interventi di adeguamento sismico ed efficientamento energetico, che migliorie architettoniche e riqualificazioni attorno alle aree interessate. Le aziende aggiudicatarie, qualora ritenessero opportuna la demolizione di una struttura o parte di essa, dovranno provvedere alla sistemazione provvisoria dei residenti fino al completamento degli interventi stabiliti. Il massiccio intervento, per il quale si prevede anche l’installazione sulle coperture di pannelli solari al fine di rendere autonomi alcuni edifici, riguarderà all’incirca un centinaio di famiglie».

