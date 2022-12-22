Consigliere d’amministrazione in carica, risultava essere candidato unico, espressione di tutta la rappresentanza studentesca

Nazzareno Zaccaria, è il nuovo membro del Comitato regionale di coordinamento universitario per il collegio dell’Università della Calabria. Zaccaria, vibonese e consigliere d’amministrazione in carica, risultava essere candidato unico, espressione di tutta la rappresentanza studentesca in seno al Senato Accademico e al Consiglio d’Amministrazione dell’Unical. Il Coruc è un organo di fondamentale importanza, composto dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, i Rettori delle università calabresi e i rappresentanti degli studenti. Il Coruc si riunisce per coordinare e pianificare una gestione comune tra le Università calabresi e la Regione Calabria.



«È per me motivo di enorme orgoglio rappresentare l’Università della Calabria in un consesso tanto prestigioso – le parole di Zaccaria -. Questo risultato mi riempie ancor più di emozione, pensando alla compattezza ed unità ricercata ed attuata di tutta la componente studentesca. È una palese dimostrazione di come gli studenti debbano unirsi su temi importanti e centrali. Cercherò di affrontare questa nuova sfida con la determinazione di sempre, nel tentativo di fornire un contributo fattivo al raggiungimento di ulteriori e positivi traguardi da parte del più grande Ateneo della Calabria. Ringrazio tutte le associazioni che hanno sostenuto la mia candidatura, in particolare il consigliere in consiglio di amministrazione Unical Riccardo Latella e i senatori Francesco Bossio, Antonio Puntillo, Costantino Basile e Marco Stasi».