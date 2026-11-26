L’iniziativa, su impulso del Comune, ha riunito specialisti impegnati ogni giorno nel contrasto al fenomeno nell’ottica della costruzione di «una rete capace di riconoscere il disagio, offrire sostegno e garantire protezione»

Una comunità che sceglie di non voltarsi dall’altra parte, che si confronta e si impegna concretamente per promuovere una cultura del rispetto, della dignità e della libertà. È questo il messaggio emerso dal convegno “Rompiamo il silenzio - La comunità contro la violenza sulle donne”, promosso dal Comune di Vallelonga in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’iniziativa, svoltasi nel vecchio Palazzo municipale di Vallelonga, ha registrato una significativa partecipazione, trasformandosi in un importante momento di sensibilizzazione, confronto e consapevolezza su un fenomeno che continua a rappresentare una delle emergenze sociali più gravi e dolorose del nostro tempo.

Ad aprire i lavori è stato il saluto istituzionale del sindaco Abdon Servello. A seguire, l’intervento di Merilia Ciconte, architetto e scrittrice, e quello introduttivo della vicesindaca Marisa Rizzuto, che hanno contribuito a delineare il significato dell'iniziativa e la necessità di mantenere alta l'attenzione su un tema che richiede responsabilità e impegno da parte di tutti.

Particolarmente ricco il contributo dei relatori, che hanno affrontato la violenza di genere attraverso differenti prospettive professionali e istituzionali, sottolineando l'importanza della prevenzione, dell'ascolto, della tutela delle vittime e della collaborazione tra i diversi soggetti del territorio.

Sono intervenuti Giuseppe Iennarella, psicologo e psicoterapeuta; Maria Luisa Greco, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Vibo Valentia; Pier Antonio Tarantino, capitano dell'Arma dei Carabinieri; Domenico Carchedi, commissario capo della Polizia di Stato; Sara Spanò, avvocato e operatrice del Centro antiviolenza “Attivamente Coinvolte”; e Kita Tassone, counselor.

Di particolare rilievo anche il contributo del dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo di Vallelonga, professor Rocco Olivadese, che ha richiamato l'attenzione sul ruolo fondamentale della scuola nella formazione delle coscienze, nell'educazione al rispetto e nella prevenzione di ogni forma di violenza e discriminazione.

Il confronto ha permesso di ribadire un concetto fondamentale: contrastare la violenza sulle donne significa innanzitutto costruire una rete capace di riconoscere tempestivamente i segnali di disagio, offrire sostegno a chi subisce violenza e garantire percorsi di protezione e accompagnamento. Un impegno che coinvolge istituzioni, forze dell'ordine, professionisti, scuola, associazioni e cittadini.

La parte conclusiva dell'incontro ha lasciato spazio agli interventi e alle riflessioni dei presenti, prima delle considerazioni finali, accompagnate da una frase che racchiude efficacemente il significato dell'intera manifestazione: «La forza di una comunità è nella sua capacità di non voltarsi dall’altra parte».

A rendere possibile l'iniziativa anche la collaborazione delle realtà associative attive sul territorio: Kairos, Confraternita dell'Immacolata, Servizio Civile Universale e Futura SCS. Una partecipazione che testimonia quanto sia importante fare rete e trasformare la sensibilizzazione in un impegno condiviso.

Con “Rompiamo il silenzio”, il Comune di Vallelonga ha voluto lanciare un messaggio chiaro: la lotta alla violenza sulle donne non può esaurirsi nelle celebrazioni di una ricorrenza, ma deve diventare una responsabilità quotidiana, fatta di attenzione, ascolto, prevenzione e azioni concrete. Perché rompere il silenzio significa dare voce a chi non riesce a farsi ascoltare, tendere una mano a chi trova il coraggio di chiedere aiuto e contribuire a costruire una società nella quale nessuna donna debba vivere nella paura. Una battaglia di civiltà che riguarda tutti e che può essere vinta soltanto insieme.