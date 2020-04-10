Iniziativa dell’associazione Valentia supportata dalle aziende dell’agroalimentare vibonese. Prodotti tipici a chi «rischia quotidianamente la vita per salvare la nostra»

Nuova iniziativa benefica a favore dell’ospedale Jazzolino di Vibo da parte dell’associazione Valentia. Solo che questa ad essere recapitati al nosocomio cittadino non sono stati dispositivi medici bensì omaggi gastronomici, destinati al personale. L’associazione, infatti, come si legge in una nota, «unitamente alle più rinomate aziende del territorio vibonese, ha voluto omaggiare tutto il personale medico e paramedico consegnando 400 cesti contenenti vari prodotti locali. Un piccolo gesto per ringraziarli dell’encomiabile lavoro che stanno svolgendo in maniera incessante, con abnegazione e grande umanità». [Continua]

Tutto questo è stato possibile, si aggiunge, «grazie alla generosa collaborazione delle varie aziende: Callipo, Pasticceria Mandaradoni, Dolciaria Monardo, Pastificio Colacchio, ed altre aziende del territorio. In questo momento storico così triste e difficile, come quello che stanno vivendo gli ospedali italiani, si è deciso di esprimere un profondo sentimento di gratitudine e di stima per l’impegno profuso e per l’alto spirito professionale con il quale i medici e paramedici impegnati in questi giorni nella battaglia contro il Covid-19, stanno fronteggiando e arginando questa emergenza, consegnando i cesti pasquali. Nelle giornate di oggi e domani, verranno distribuiti direttamente nelle mani dei responsabili di ogni reparto, che provvederanno alla consegna».

Dal presidente di Valentia, Anthony Lo Bianco, «grazie alle aziende che hanno aderito a tale iniziativa. Quest’anno sarà una Pasqua diversa, ed abbiamo voluto dare un segnale di vicinanza, a chi, dal primo giorno, combatte in prima linea per un’emergenza che sta affliggendo il nostro Paese. La dolcezza del cioccolato, le conserve di frutta, il tonno, i biscotti, i crostini ed il formaggio, vogliono rappresentare un gesto fatto con il cuore. Un piccolo gesto per voi, che in questi giorni di emergenza sanitaria siete esposti in prima linea nei nostri ospedali. Rischiate quotidianamente la vostra salute per salvare la nostra. Non possiamo che ringraziarvi e dimostrarvi tutta la nostra riconoscenza».